Праздничное богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода в ночь на 7 января Общество

Праздничное рождественское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода в ночь на 7 января, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

В Нижнем Новгороде в кафедральном соборе праздничное богослужение совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города.

Праздничное богослужение - утреня и Божественная литургия – начнутся в 23:45 6 января.

В ночь на 7 января во всех храмах и монастырях Нижегородской области пройдут рождественские богослужения. После Рождества и до 19 января проходят Святки в течение которых отмечают праздник. В эти дни отменяется пост.

СПРАВКА:

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря (по современному григорианскому календарю). Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю"), что соответствует 7 января современного григорианского календаря.