Более 2,6 млн услуг оказано нижегородцам в 2022 году в филиалах МФЦ Общество

Более 2,6 млн услуг было оказано гражданам в филиалах МФЦ Нижегородской области в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2021 году в МФЦ начался прием документов по 28 новым услугам.

"Мы постоянно повышаем планку оказания услуг. Так, за год было проведено более 40 обучающих семинаров, в том числе с участием представителей исполнительных органов. Наши сотрудники прошли повышение профессиональной подготовки. Курс был разработан научными сотрудниками ННГУ им. Н.И. Лобачевского и направлен на отработку навыков по повышению стрессоустойчивости, улучшению психологического климата в коллективе. Мне приятно отметить, что все эти действия получают отклик у наших посетителей, а результатом сплоченной работы стала высокая оценка граждан", - отметила директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Автоматизирована и система оповещения заявителей о готовности документов к выдаче. Результат услуги поступает в автоматизированную информационную систему, и заявителю уходит смс-сообщение с указанием статуса обращения и адресом выдачи документов. Статус о готовности также можно проверить на портале УМФЦ самостоятельно по ПИН-коду, который присваивается каждому пакету документов при приеме в отделении МФЦ.

Кроме того, в 2022 году был запущен социальный проект "Доступно, открыто, понятно".

Нижегородские многофункциональные центры обучают граждан компьютерной грамотности, работе с порталом "Госуслуги", а также информируют о механизме получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ". Сотрудники ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" уже провели серию выездных мероприятий в 14 муниципалитетах. О новых семинарах можно узнать в ближайшем отделении МФЦ. Перечень районов, где будет проходить обучение по программе "Доступно, открыто, понятно", постоянно расширяется.

"Наши сотрудники также активно участвуют в социальной жизни города: посещают детские центры, приюты бездомных животных, организуют просветительские мероприятия с подростками и пенсионерамиа. Одной из последних стала акция отделения Приокского района Нижнего Новгорода, сотрудники которого собрали и развесили кормушки для птиц в парке "Швейцария"", - добавила Светлана Мусарская.

Подробнее обо всех услугах ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.