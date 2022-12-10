Более 5,6 млрд рублей направлено на поддержку предприятий АПК в 2022 году Общество

Более 5,6 млрд рублей субсидий получили предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян.

"С каждым годом поддержка агропромышленного комплекса увеличивается: в этом году финансирование отрасли превысило 5,6 млрд рублей, что на 600 миллионов, или на 12% превысило уровень прошлого года. Из этой суммы 3,7 млрд рублей – средства бюджета Нижегородской области", - сказал Андрей Саносян.

Руководитель регионального Минсельхоза Николай Денисов пояснил, что в 2022 году на поддержку животноводства было направлено около 1,6 млрд рублей: субсидии на создание объектов молочного и мясного скотоводства; на развитие племенного животноводства; субсидии на 1 кг реализованного молока и 1 тонну прироста молока.

По данным пресс-службы правительства региона, на поддержку растениеводства направлен 1,8 млрд рублей: субсидии на 1 га зерновых, масличных, кормовых, технических культур, картофеля, овощей, льна; на приобретение сельхозтехники; мелиорацию; элитное семеноводство; субсидии на прирост производства картофеля и овощей. Около 600 млн рублей было выплачено в виде льготных кредитов. 236 млн рублей составила грантовая поддержка малых форм хозяйствования. Более 200 млн рублей получили предприятия пищевой промышленности: производители хлеба, муки, сахара и переработчики молока.

"Помимо поддержки аграрных предприятий, важная роль отводится поддержке проектов, связанных с развитием населенных пунктов Нижегородской области. Этому способствует госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая действует с 2020-го года. За это время благодаря КРСТ нам удалось реализовать сотни различных проектов, которые направлены на повышение уровня жизни сельского населения. Речь идет о газификации, строительстве дорог, благоустройстве общественных пространств, возведении культурных и спортивных учреждений, строительстве комфортного жилья для работников. Только в 2022 году на эти цели направлено свыше миллиарда рублей, из которых более половины – федеральные средства. На реализацию проектов также привлекаются средства из областного бюджета и внебюджетных источников, последние зачастую приходятся на долю аграрных предприятий. Это хороший пример объединения усилий государства и бизнеса на благо региона", - сказал Николай Денисов.