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Спорт

Более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году

05 января 2023 16:17  [1] Спорт

Более 300 медалей завоевали воспитанники спортшкол Нижнего Новгорода на всероссийских соревнованиях в 2022 году, сообщали в пресс-служба администрации города.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков, в областном центре в прошедшем году было проведено более тысячи спортивных мероприятий, а воспитанники спортшкол города завоевали 307 медалей на всероссийских соревнованиях.

"Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2022 году в МБУ "Спортивная школа №12" открылось отделение для детей с нарушением слуха по спортивному ориентированию и в МБУ СШ «Олимп» открылось первое в городе отделение по паралимпийскому голболу, в котором будут заниматься спортсмены всех уровней подготовки, включая членов сборной команды России. Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 воркаут-площадок, в 2023 году планируем добавить еще, как минимум 14. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта", - сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Особый акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта, на проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ в летний период. Этим летом более 5 тысяч юных нижегородских спортсменов участвовали в тренировочных сборах и соревнованиях.

По словам директора городского департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, в настоящее время в 27 муниципальных спортивных школах занимается более 19 тысяч человек. "Детей необходимо заинтересовывать спортом со школьной скамьи, постепенно вовлекать в занятия физкультурой, грамотно соизмеряя при этом уровень их общефизической подготовки и состояния здоровья", - рассказал директор департамента.

Поэтому, как отметил Антон Ермаков, тренеры муниципальных спортивных школ проводят спортивно-методическую работу, исходя из физической подготовки воспитанников по избранному виду спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

По данным департамента, в 2022 году в Нижнем Новгороде проведены такие крупные городские соревнования, как "Кубок главы города Нижнего Новгорода" по танцевальному спорту (800 участников), первенство Нижнего Новгорода по футболу среди юношеских и молодежных команд (более 2000 чел.), турниры на День физкультурника (2,5 тыс. чел.), легкоатлетический забег "Чкаловская лестница-2022" (более 600 чел.). Также нижегородцы активно участвовали во всероссийских соревнованиях, в "Лыжне России-2022", "Лед надежды нашей-2022". Проведены 18 городских соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе чемпионат города Нижнего Новгорода по голболу, соревнования "Новогодние старты" по шашкам, нардам и дартс среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), День физкультурника России среди лиц с ПОДА по лёгкой атлетике.

Кроме этого, в августе 2022 года стартовал проект "Спорт в каждый двор". Данный проект включает в себя бесплатные тренировки с профессиональными тренерами на спортивных площадках и в парках города Нижнего Новгорода. С момента создания проекта проведено 526 тренировок с охватом более 2 тысяч человек.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225. Уже в 2022 году 12 спортсменов достойно выступили на Олимпиаде в Пекине, а Сергей Трофимов в составе сборной по конькобежному спорту завоевал серебряную медаль. "Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно", – заявил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Дети Спорт Спортивная школа
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