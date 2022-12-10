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Общество

Александр Шаронов исполнил мечту 8-летней Полины Николаевой из города Бор в рамках акции "Ёлка желаний"

06 января 2023 14:31  [62] Общество

Фото: НРО "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Шаронов принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Депутат исполнил заветную мечту юной жительницы города Бор Полины Николаевой. Девочка мечтала о компьютере.

Ноутбук, сладкий подарок и мягкую игрушку – символ наступившего года Полине и её маме, Елене Витальевне, передали Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.

Увидев сказочных персонажей, Полина сначала немного застеснялась, а потом рассказала, что учится в школе в 1-м классе, её любимый предмет – математика. И компьютер ей нужен, чтобы заниматься дополнительно, развивать свои способности и узнавать новое.

"Для детей Новый год – это всегда ожидание чуда, надежда и предвкушение исполнения самых сокровенных желаний. Благодаря всероссийской акции «Ёлка желаний» чудеса происходят в жизни детей и людей старшего поколения, которые оказались в трудной жизненной ситуации и особенно нуждаются в нашей поддержке. Ежегодно принимаю участие в акции – рад быть причастным к этой доброй традиции", - отметил Александр Шаронов.

Напомним, в Нижегородской области проходит Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний". Ёе цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. По традиции в регионе в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Организаторы акции - президентская платформа "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодёжи и волонтёрское движение "Мы вместе".

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Теги:
Единая Россия Ёлка желаний Новый год
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