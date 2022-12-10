Около 1 500 жалоб на неудовлетворительную работу коммунальщиков получил Выксунский отдел ГЖИ за год Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Около 1 500 жалоб на неудовлетворительную работу коммунальщиков получил Выксунский отдел ГЖИ за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По результатам проверок инспекторы Госжилинспекции выписали коммунальным организациям 316 предостережений и 39 предписаний. Домоуправляющие компании были оштрафованы на 1,5 млн рублей.

Накануне новогодних праздников специалисты Выксунского отдела ГЖИ проверили исполнение предписания по ремонту подъезда в многоквартирном доме на улице Приозерной в Навашине. Жители обращались в управляющую компанию с предложением отремонтировать подъезд, но коммунальщики необходимости в текущем ремонте не увидели. Граждане вынуждены были написать жалобу в ГЖИ на бездействие домоуправляющей организации.

"При проведении проверки инспекторы ГЖИ выявили повреждения стен, полов, следы протечек кровли в подъезде дома. Все это - результат ненадлежащего исполнения управляющей организацией работ по содержанию общего имущества. Коммунальщикам было выдано предписание. Подъезд отремонтировали, предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований выполнено", - подчеркнула начальник Выксунского отдела ГЖИ Наталия Наумова.

Напоминаем, что жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать или собственноручно с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, или через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ.