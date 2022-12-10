Замгубернатора Давид Мелик Гусейнов проведёт личный приём граждан 31 января Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Замгубернатора Давид Мелик Гусейнов проведёт личный приём граждан 31 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Записаться могут жители региона, иные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решён на местном уровне и требуется личное участие замгубернатора.

Отмечается, что в сферу ответственности Давида Мелика-Гусейнова входят органы исполнительной власти Нижегородской области по вопросам госполитики и сферы охраны здоровья граждан; по вопросам обязательного медицинского страхования; а также по вопросам воспитания в образовательных организациях.

Рекомендуемая продолжительность приёма одного заявителя - 15-20 минут.

Желающим предварительно записаться необходимо обратиться в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. Запись на приём будет прекращена за пять рабочих дней до даты его проведения.