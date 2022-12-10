Нижегородская область стала лидером по количеству оформленных "Карт болельщика" Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородская область стала лидером среди регионов по количеству оформленных "Карт болельщика". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, к концу 2022 года нижегородцы и гости города оформили более 75 000 "Карт болельщика"



"Хочу отметить высокий уровень организации работ специалистами отделений МФЦ региона. Благодаря командной работе совместно с министерством спорта Нижегородской области мы смогли организовать работу по оформлению "Карт болельщика" и во время проведения игр на стадионе "Нижний Новгород", и после окончания сезона игр РПЛ", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Как сообщалось ранее, с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Сервис позволил сделать доступ на матчи удобным и безопасным.

Так, только на стадионе "Нижний Новгород" за день до матчей и в день игр через временный центр оформления "Карты болельщика" было оформлено 7 762 карты.

"Мы продолжили помогать любителям большого спорта оформлять карты и после окончания матчей премьер-лиги. Нижегородцы готовятся к предстоящему сезону. Большинство заявок – около 60% - подаются в формате онлайн через портал "Госуслуги". Наши сотрудники во всех нижегородских отделениях МФЦ готовы помочь с оформлением карт", - поделилась директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион будет достаточно отсканировать QR-код выбранного билета на "Госуслугах".

Напомним, оформить "Карту болельщика" можно самостоятельно через портал "Госуслуги" или с помощью сотрудников МФЦ. Для того чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу "Карта болельщика" и пункт "На себя". Далее необходимо проверить данные в сформированном заявлении и загрузить свое фото. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет на "Госуслугах" или на электронную почту болельщика.

Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.