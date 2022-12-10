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Услуги типографии Сити Бланк

09 января 2023 09:40  [56]

В компании нет ограничений - они выполняют большие и маленькие заказы. Кроме того, предлагаемая ими печать включает также сортировку, ламинирование и переплет документов. С помощью квалифицированных специалистов можно выбрать правильный способ организации материалов. Чтобы отправить файл и воспользоваться услугой изготовление бейджей на заказ, достаточно всего нескольких кликов.

Благодаря офсетному печатанию можно получить в короткие сроки очень большое количество качественных распечаток различного типа, таких как:

  • папки,
  • листовки,
  • визитки,
  • брошюры,
  • рекламные листовки,
  • бейджики.

Офсетная печать очень экономична при больших объемах.

Широкоформатная печать

Как следует из названия, этот тип печати позволяет создавать материалы большого формата. В первую очередь речь идет о плакатах и баннерах, которые используются в качестве наружной рекламы. По этой причине они изготавливаются из специальных материалов, устойчивых к погодным условиям. В компании можно заказать бейджи для компании.

Чаще всего это холст, самоклеящаяся фольга или сатиновые подложки.

Компания Сити Бланк занимается не только созданием рекламных материалов. В рамках деятельности также предоставляют полиграфические услуги.

Современная печать может выбирать из многих методов печати. В базовое деление входят:

  • плоская печать – прием, при котором матрица (печатная форма) ровная, т.е. ее печатающие и непечатные места находятся на одном уровне;
  • рельефная печать – это старейшая техника печати, графическая краска наносится на рельефные места печати на матрице и отражается на материале;
  • глубокая печать - в этой технике печатные места находятся ниже непечатных, а печатная краска наносится на всю форму. Позже из непечатных мест ее собирают специальным приспособлением (ракелем), а оставшуюся в углублениях краску наносят на материал.

Из перечисленных выше планшетная печать является наиболее популярной и в настоящее время предлагает широкий спектр методов печати. Наиболее важные из них включают цифровую, офсетную и сольвентную печать.

Цифровая печать создает изображение непосредственно на подложке, используя данные с компьютера. Этот метод идеально подходит, чтобы изготовить бейджики на заказ для низких затрат и быстрого внедрения. Это также дает возможность свободно редактировать отдельные элементы проекта и персонализировать заказ.

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