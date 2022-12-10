Муфта концевая для кабеля: преимущества и особенности

Муфта концевая для кабеля https://www.transenergo.ru/catalog/product/soed_10_kv/ пользуется огромным спросом. Без этого приспособления невозможно подключить силовой кабель к оборудованию. От качества кабеля зависит безопасность эксплуатации оборудования и его надежность. К тому же, качественный кабель обеспечивает долговечное присоединение.

Муфта концевая – приспособление, которое используется не только для внутреннего приспособления, но и для наружного. Изделие необходимо для того, чтобы провести оконцевание силового кабеля. Однако, стоит помнить о том, что такие устройства представлены в широком многообразии и подобрать подходящий вариант не так просто, как может показаться.

Достоинства, на которые стоит обратить внимание

Концевая кабельная муфта продается в готовых комплектах. Заводские комплекты пользуются огромным спросом и имеют ряд достоинств, на которые обязательно стоит обратить внимание. Если новинки сравнивать со старыми вариантами, то новые приспособления можно считать уникальными.

Современные изделия производятся по уникальной технологии и с применением синтетических материалов, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Современный технологический процесс устроен таким образом, что без специальных приспособлений никаким образом не обойтись.

Процесс разводки кабеля предполагает присутствие специалистов, а также применения различных техник, которые позволяют добиться отличного результата. Что касается преимуществ, то выделить стоит следующие:

Концевая муфта 10кВт – приспособление, которое позволяет создавать 100% герметизацию. Узлы соединения получаются прочными и беспокоится за качество не стоит. При нагреве происходит сжимание материала. В результате, концы кабеля находятся в герметичной оболочке. Правильно созданный изоляционный слой позволяет не переживать за качество. Высокий уровень термоустойчикости. Концевая муфта устойчива к агрессивным средам. В процессе монтажа не возникает проблем. Справится с установкой может человек, который не имеет специального образования. Материал, из которых изготовлены муфты, считается экологичным и изделия совершенно безопасны для окружающей среды. Работники, которые занимаются монтажом, могут не переживать, что испачкаются. Материалы безвредные и не содержат веществ, которые могут стать причиной грязи. Большой срок службы. При правильном монтаже концевые муфты могут эксплуатироваться на протяжение 30-ти лет.

Если сравнивать концевые муфты с заливными устройствами, то становится понятно, что первый вариант намного качественнее и в процессе монтажа у специалистов не возникает никаких проблем. Но, такие устройства стоят намного дороже аналогичных.

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