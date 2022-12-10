Клей-расплав: что это такое и как работает

На момент своего изобретения в 1940 году универсальный клей-расплав решил множество проблем, характерных традиционным клеям. Новинка быстро стала популярным клеем во многих отраслях: производственной, мебельной, пищевой, упаковочной промышленности и переплетном деле.
Современные клеи-расплавы доступны в самых разных формах, включая клеевые стержни, гранулы, подушки, порошок и другие формы. Со временем клеи-расплавы стали более универсальными, чем когда-либо, и по-прежнему имеют ряд преимуществ по сравнению с другими клеями:
Но что такое клеи-расплавы? Как они работают? В каких отраслях можно использовать этот тип клея? Ниже попробуем ответить на все эти и другие вопросы.
Клей-расплав (горячий клей) представляет собой термопластичный связующий агент – полимерный клей, который затвердевает при комнатной температуре. При нагревании выше точки размягчения клеи разжижаются, что позволяет наносить их на различные материалы. Именно в этом жидком состоянии клей-расплав активизируется, позволяя склеивать поверхности. После нагрева, в зависимости от области применения, термоплавкий клей можно распылять, выдавливать из сопла или наносить на поверхности.
Клей-расплав состоит из трех основных компонентов, каждый из которых влияет на его различные свойства:
Горячий клей универсален, прост в использовании и имеет длительный срок хранения. Отсутствие в его составе воды и растворителей исключает необходимость сушки и отверждения, что ускоряет производство. Кроме того, термоклей содержит очень мало потенциально вредных летучих органических соединений (ЛОС) или вообще не содержит их. Эти свойства способствуют его широкому использованию в промышленном назначении.
Клеи-расплавы нагревают до жидкого состояния. В этой форме они наносится на исходную поверхность путем экструзии, распыления или раскатывания нужного количества, а затем подвергается короткому «открытому времени» для достижения оптимальной температуры и влажности для связывания с исходной поверхностью. По истечении открытого времени обе поверхности соприкасаются друг с другом. В этот момент клей проникает во вторую поверхность и остывает, возвращаясь в стабильное твердое состояние. За счет этого происходит соединение двух поверхностей вместе.
Благодаря простоте нанесения, гибкости и относительно низкой температуре плавления по сравнению с другими типами клеев, термоплавкие клеи идеально подходят для различных материалов или подложек. Большинство клеев-расплавов безопасно использовать на таких подложках, как:
Существует множество типов клеев-расплавов, самоклеящихся этикеток и других составов термоклеев, и потенциальные области их применения столь же разнообразны. Вот некоторые из основных отраслей, которые сегодня выигрывают от использования клеев-расплавов:
Благодаря своей способности выдерживать экстремальные температуры и влажность клеи-расплавы подходят для применения в пищевой промышленности, например, для упаковки товаров горячего наполнения и глубокой заморозки, изготовления гофрокоробов для мяса, рыбы и птицы.
Производители используют термоплавкий клей для обшивки панелей, приклеивания ПВХ-кромки, изготовления мебельного погоножа и панелей, сборки мебели.
Крупные полиграфисты, производители книг и независимые переплетчики используют клеи-расплавы для скрепления конечного продукта, изготовления твердого переплета, а также книг в мягкой обложке, боковой промазки книжной и журнальной продукции.
Независимо от отрасли клеи-расплавы идеально подходят для формирования лотков и коробок, герметизации гофрированных и картонных коробок, стабилизации поддонов, склейки лакированных и запечатанных бумаги и картона, а также многого другого.
Достижение отличного клеевого соединения требует тщательного выбора клея-расплава, соответствующего потребностям конкретного применения и особенностям процесса нанесения.
Если вам нужны расширенные технические характеристики термоклея, информация о подходящих сферах применения и любая другая информация о применении клея профессионального назначения, свяжитесь со специализированным поставщиком. Технологи компаний-поставщиков смогут дать подробную консультацию и ответить на ваши вопросы.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+