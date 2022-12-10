Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 января 2023 12:13  [87] Почти 5,5 тысяч нижегородских предпринимателей приобрели отечественное ПО для работы в 2022 году
09 января 2023 11:07  [133] Президентом-председателем правления банка "Открытие" назначен Михаил Юрьевич Алексеев
08 января 2023 10:42  [433] Более 6 тыс. предпринимателей прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2022 году
07 января 2023 14:23  [662] ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдёт под контроль ГК "Ростех"
07 января 2023 12:49  [499] Пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году
07 января 2023 12:36  [396] Более 20 экспортных контрактов заключено по результатам нижегородских бизнес-миссий в 2022 году
07 января 2023 12:28  [377] Сертификат о происхождении товаров можно получить через платформу "Мой экспорт"
03 января 2023 10:05  [684] Нижегородскому бизнесу стало проще получить отсрочку по уплате налогов
30 декабря 2022 18:57  [693] Нижегородские предприниматели приняли участие в акции "Ёлка желаний" в центре "Мой бизнес"
30 декабря 2022 11:54  [290] ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях
Бизнес

Почти 5,5 тысяч нижегородских предпринимателей приобрели отечественное ПО для работы в 2022 году

09 января 2023 12:13  [87] Бизнес

В Нижегородской области в 2022 году около 5,4 тыс. предпринимателей стали обладателями отечественного программного обеспечения с 50% - скидкой. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по данному показателю Нижегородская область входит в ТОП-10 регионов России.

"Программа поддержки цифровизации бизнеса оказалась очень востребованной в нашем регионе. Это связано с уровнем продукта, который готовы предоставлять разработчики, в том числе нижегородские. Уверен, что эта программа позволила выстроить долгосрочное сотрудничество между конкретными представители бизнеса и ИТ-сектора", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Общая сумма покупки с федеральной поддержкой составила около 35 млн рублей. За время действия программы было куплено 13505 лицензий на российское облачное ПО. 

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов подчеркнул, что данная мера поддержки показала результат сразу по двум критериям. "Мы видим, что нижегородские представители бизнеса готовы активно приобретать отечественный софт, а российские разработчики – предоставлять на рынок ИТ продукты, не уступающие по своему функционалу зарубежным аналогам", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph