Почти 5,5 тысяч нижегородских предпринимателей приобрели отечественное ПО для работы в 2022 году Бизнес

В Нижегородской области в 2022 году около 5,4 тыс. предпринимателей стали обладателями отечественного программного обеспечения с 50% - скидкой. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по данному показателю Нижегородская область входит в ТОП-10 регионов России.

"Программа поддержки цифровизации бизнеса оказалась очень востребованной в нашем регионе. Это связано с уровнем продукта, который готовы предоставлять разработчики, в том числе нижегородские. Уверен, что эта программа позволила выстроить долгосрочное сотрудничество между конкретными представители бизнеса и ИТ-сектора", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Общая сумма покупки с федеральной поддержкой составила около 35 млн рублей. За время действия программы было куплено 13505 лицензий на российское облачное ПО.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов подчеркнул, что данная мера поддержки показала результат сразу по двум критериям. "Мы видим, что нижегородские представители бизнеса готовы активно приобретать отечественный софт, а российские разработчики – предоставлять на рынок ИТ продукты, не уступающие по своему функционалу зарубежным аналогам", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей.