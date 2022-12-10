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Происшествия

Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Советского района

09 января 2023 12:58  [64] Происшествия

В Советском районе Нижнего Новгорода 65-летняя женщина добровольно отдала мошенникам 970 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, злоумышленники убедили пожилую нижегородку перевести на указанный ими счет через онлайн-банк именно такую крупную сумму денег.

Кроме того, аналогичный случай произошел в Автозаводском районе областного центра. Там 66-летняя нижегородка взяла кредит в размере 600 тыс. рублей и также перевела данные средства, в том числе и 100 тыс. рублей личных сбережений, мошенникам.

Еще три похожие преступные схемы с общим материальным ущербом 1 137 000 рублей были зарегистрированы в районных отделах полиции городского Управления МВД РФ.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях.

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Теги:
Мошенничество
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