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Общество

Более трех тысяч сладких подарков вручили Деды Морозы из НРО ЛДПР маленьким нижегородцам на новогодних елках

09 января 2023 14:58  [104] Общество

Более трех тысяч сладких подарков вручили Деды Морозы из НРО ЛДПР маленьким нижегородцам на новогодних елках.

Как сообщили в пресс-службе НРО ЛДПР, представители партии в районах Нижегородской области организовали специальную праздничную программу в честь Нового года и Рождества, в ходе которых все участники получили сладкие подарки и призы от Деда Мороза и Снегурочки.

В первую очередь партийцы уделяли внимание малышам, чьи отцы сейчас защищают нашу Родину, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Новогодние сладкие подарки от ЛДПР получили мальчики и девочки из Нижнего Новгорода, Городецкого, Уренского, Кстовского, Воскресенского, Сосновского, Дзрежинского, Лукояновского, Большеболдинского, Навашинского, Гагинского, Кулебакского, Сокольского, Володарского, Шатковского и других районов Нижегородской области.

Стоит отметить, депутаты ЛДПР, молодёжный актив, координаторы и активисты организовали для детей региона более 30 новогодних шоу-программ в разных населённых пунктах. Дедушка Мороз, Снегурочка и другие любимые герои поздравляли малышей и дарили им незабываемые эмоции.

"Новый год – время волшебства! Поэтому Нижегородское региональное отделение ЛДПР уже много лет подряд проводит акцию по раздаче сладких подарков для детей. Конечно же, этот год не стал исключением. Мы счастливы, когда видим улыбки детей и слышим слова благодарности от родителей", - отметил в заключение координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

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Теги:
Дети ЛДПР Новый год
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