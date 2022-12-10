Около 700 нижегородцев стали донорами крови в новогодние праздники Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 700 жителей Нижегородской области стали донорами крови в рамках акции "С Новым годом, Служба крови!". Об этом сообщили в Минздраве региона.

Согласно информации, всего было заготовлено более 330 литров компонентов крови.

Прием всех желающих стать донорами осуществлялся 4 и 5 января в стационаре Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. Также в эти дни состоялось 6 выездов специалистов Нижегородской службы крови в различные муниципальные образования – в Нижний Новгород, Навашино, Выксу, Павлово и в Шатковский муниципальный округ.

По словам главного врача Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергея Чистякова, по медицинским показаниям было принято 594 донора цельной крови. 64 добровольца сдали плазму, еще 33 человека пожертвовали клетки крови – тромбоциты.

Он также напомнил, что с 1 января 2023 года была увеличена сумма денежной компенсации безвозмездным донорам, выдаваемая взамен питания.

Ранее сообщалось, что размер денежной компенсации взамен бесплатного питания для безвозмездных доноров увеличили в Нижегородской области