Молодой мужчина погиб во время пожара в Воскресенском районе

Мужчина 1988 года рождения погиб во время пожара в деревне Шадрино Воскресенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.
Согласно информации, возгорание произошло в частном жилом доме по улице Школьной. В результате пожара дом на площади 108 кв. метров сгорел полностью.
Для ликвидации последствий ЧП были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Причиной пожара стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара на проспекте Циолковского в Дзержинске.
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