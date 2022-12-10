Молодой мужчина погиб во время пожара в Воскресенском районе Происшествия

Мужчина 1988 года рождения погиб во время пожара в деревне Шадрино Воскресенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

Согласно информации, возгорание произошло в частном жилом доме по улице Школьной. В результате пожара дом на площади 108 кв. метров сгорел полностью.

Для ликвидации последствий ЧП были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Причиной пожара стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара на проспекте Циолковского в Дзержинске.