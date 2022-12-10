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Происшествия

Молодой мужчина погиб во время пожара в Воскресенском районе

10 января 2023 11:11  [98] Происшествия

Мужчина 1988 года рождения погиб во время пожара в деревне Шадрино Воскресенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

Согласно информации, возгорание произошло в частном жилом доме по улице Школьной. В результате пожара дом на площади 108 кв. метров сгорел полностью. 

Для ликвидации последствий ЧП были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Причиной пожара стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара на проспекте Циолковского в Дзержинске.

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Теги:
Воскресенский район МЧС
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