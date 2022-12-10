Нижегородское "Теплоэнерго" усилило контроль за состоянием сетей в связи с сильными морозами Общество

Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена до максимальных значений согласно температурным графикам. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, в связи с сильными морозами в Нижнем Новгороде усилен контроль за работой сетей и оборудования, организовано круглосуточное дежурство ответственных подразделений. В настоящее время предприятие функционирует в штатном режиме.

"Все системы теплоснабжения находятся на особом контроле. Увеличено количество объездов тепловых сетей. Особенно это касается теплосетей воздушной прокладки, которые из-за холодов находятся в большей зоне риска. Также особое внимание уделено работе котельных и тепловых пунктов", - сообщил заместитель технического директора по обеспечению производства АО "Теплоэнерго" Игорь Купцов.

Во время новогодних праздников на сетях предприятия не было зафиксировано серьезных сбоев и аварий, котельные и тепловые пункты предприятия работали в штатном режиме. Повреждаемость на сетях предприятия в период с 31 декабря по 8 января снизилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем на треть.

Как отметили в АО "Теплоэнерго", такое снижение стало возможным благодаря реализуемой на предприятии с 2019 года стратегии по ежегодному обновлению не менее 5% сетей, находящихся в зоне ответственности организации. К концу 2022 года общий объем перекладки трубопроводов превысил уже 400 км.