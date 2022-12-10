Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 января 2023 12:19  [13] Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода
10 января 2023 12:05  [34] Нижегородцы принимают участие в подготовке законопроекта о тишине на сайте Заксобрания
10 января 2023 11:45  [73] Десять нижегородцев пострадали из-за аномально холодной погоды в регионе
10 января 2023 11:39  [84] Участок под застройку у Щелоковского хутора продан ГК "Евродом"
10 января 2023 11:34  [81] Нижегородское "Теплоэнерго" усилило контроль за состоянием сетей в связи с сильными морозами
10 января 2023 09:39  [128] Глава Минлесхоза Роман Воробьёв исполнил мечту 11-летней девочки из Заволжья в рамках акции "Ёлка желаний"
10 января 2023 09:26  [134] Авианосец "Варяг" предложили переименовать в честь Владимира Жириновского
09 января 2023 17:50  [350] Мост через железнодорожные пути в Сергачском районе отремонтируют за 107,7 млн рублей
09 января 2023 16:58  [312] Более 2 100 человек посетили мероприятия Центра ЗОЖ в нижегородском парке "Швейцария"
09 января 2023 16:03  [323] Серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было
Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" усилило контроль за состоянием сетей в связи с сильными морозами

10 января 2023 11:34  [81] Общество

Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена до максимальных значений согласно температурным графикам. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, в связи с сильными морозами в Нижнем Новгороде усилен контроль за работой сетей и оборудования, организовано круглосуточное дежурство ответственных подразделений. В настоящее время предприятие функционирует в штатном режиме.

"Все системы теплоснабжения находятся на особом контроле. Увеличено количество объездов тепловых сетей. Особенно это касается теплосетей воздушной прокладки, которые из-за холодов находятся в большей зоне риска. Также особое внимание уделено работе котельных и тепловых пунктов", - сообщил заместитель технического директора по обеспечению производства АО "Теплоэнерго" Игорь Купцов.

Во время новогодних праздников на сетях предприятия не было зафиксировано серьезных сбоев и аварий, котельные и тепловые пункты предприятия работали в штатном режиме. Повреждаемость на сетях предприятия в период с 31 декабря по 8 января снизилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем на треть.

Как отметили в АО "Теплоэнерго", такое снижение стало возможным благодаря реализуемой на предприятии с 2019 года стратегии по ежегодному обновлению не менее 5% сетей, находящихся в зоне ответственности организации. К концу 2022 года общий объем перекладки трубопроводов превысил уже 400 км.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph