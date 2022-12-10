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Нижегородцы принимают участие в подготовке законопроекта о тишине на сайте Заксобрания

10 января 2023 12:05  [34] Общество

Публичное обсуждение проекта изменений в областной закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области" продолжается на сайте Заксобрания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Комитет по ЖКХ и ТЭК ЗСНО разработал законопроект на основе многочисленных обращений граждан, предлагающих установить запрет на нарушение тишины, которое выражается в безразличном отношении владельца домашнего животного к постоянному лаю, вою и другому шуму.

Принять участие в процедуре обсуждения можно до 1 февраля 2023 года. Материалы к обсуждению размещены по ссылке.

"Владельцам домашних животных необходимо успокаивать своих шумных питомцев, чтобы те не мешали другим людям. Мы проводим общественное обсуждение, чтобы услышать мнения всех заинтересованных сторон. Высказать свои замечания и предложения можно до 1 февраля 2023 года. В работу по сбору общественного мнения активно включился и Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области – ребята проведут свое собственное социологическое исследование. Если по итогам большинство участников выступит в поддержку инициативы, мы в профильном комитете продолжим работу над законопроектом, создадим рабочую группу с участием депутатов, представителей правительства", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что публичное обсуждение проекта изменений в закон о тишине стартовало в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
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