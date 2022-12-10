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Экономика

Четыре десятка предприятий АПК Нижегородской области приняли участие в проекте "Иннагро"

10 января 2023 13:28  [70] Экономика

Начиная с 2020 года в Нижегородской области 40 аграрных предприятий приняли участие в проекте "Иннагро", в том числе 17 предприятий - в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов.

Суть проекта заключается в испытании различных биопрепаратов: как для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, так и для заготовки кормов и прикорма животных.

В частности, в минувшем году в 11 растениеводческих хозяйствах региона испытывали влияние биологических средств на посевы гороха, пшеницы, ячменя и картофеля. Полученные результаты отразили позитивное применение биопрепаратов, поскольку они смогли обеспечить прибавку урожайности по всем выбранным сельхозкультурам.

В шести животноводческих хозяйствах Нижегородской области также были проведены испытания кормовой пробиотической добавки и биоконсерванта для заготовки кормов. Опыты показали, что скармливание пробиотика телятам в течение молочного периода выращивания позволило увеличить среднесуточные привесы животных до 6%.

"Все биопрепараты, которые использовались в испытаниях, разработаны в российских лабораториях и имеют соответствующие государственные сертификаты. Сейчас это как никогда актуально. Мы убедились, что отечественные разработки по своему качеству способны заменить зарубежные аналоги и существенно снизить зависимость от внешних поставок", - сказал Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году.

 

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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