Глеб Никитин: "Вот уже больше трех веков средства массовой информации играют особую роль в судьбе нашей страны" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем российской печати. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Уважаемые представители средств массовой информации! Дорогие ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с Днём российской печати!

Вот уже больше трех веков средства массовой информации играют особую роль в судьбе нашей страны. Газеты и журналы с самого начала стали в России не просто источником новостей и данных, а площадкой для развития интеллектуальной среды. Во многом именно благодаря периодическим изданиям сформировался современный русский язык. Достаточно вспомнить, что журналисткой работой занимался даже Александр Пушкин", - говорится в тексте поздравления.

"Богатейшие традиции отечественной журналистики нашли продолжение в новых поколениях авторов. Навсегда в историю страны вписаны имена корреспондентов, фотографов и операторов, работавших на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня российские журналисты так же, как и их предшественники, проявляют огромное мужество, отстаивая интересы своей страны.

Неизменно высокий профессионализм всегда отличал и нижегородских журналистов. Вы рассказываете обо всех аспектах жизни региона, его истории, природе, экономике, а самое главное - о людях, которые здесь живут. Героями ваших репортажей и статей становятся представители самых разных профессий. Вам удается объяснять непростые темы, говорить с читателями на их языке. Особую роль в жизни региона играют районные средства массовой информации. "Районки" стали своеобразной летописью территорий, они хранят память о славных событиях прошлого и открывают новые имена. В центре вашей работы всегда находится человек с его заботами и достижениями.

В этот день мне хочется подчеркнуть значение Союза журналистов Нижегородской области, который недавно отметил свое 65-летие. Организация внесла и вносит большой вклад в консолидацию профессионального сообщества региона.

В День российской печати желаю всем, кто связал свою жизнь со словом, новых творческих успехов, здоровья и благополучия! Пусть никогда не оставляет вас интерес к профессии, а рядом всегда будут друзья и единомышленники!", - сказал Глеб Никитин.