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Общество

Четыре детсада ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по итогам 2022 года введено в эксплуатацию 4 детских сада. Об этом в своем тг-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, в минувшем году в областном центре были построены и сданы детские сады: на 320 мест по ул. Верховая, на 220 мест по ул. Генерала Зимина, на 177 мест по ул. Глеба Успенского и на 320 мест в ЖК "Новая Кузнечиха".

Кроме того, в муниципальных и городских округах Нижегородской области введено в эксплуатацию еще 5 детских дошкольных учреждения на 820 мест: детский сад на 180 мест в 8 микрорайоне г. Кстово, детский сад на 140 мест в с. Каменки Богородского района, детского сада на 140 мест в д. Бурцево Богородского городского округа, детский сад на 120 мест в р.п. Виля городского округа г.Выкса и детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г.Бор.

Замгубернатора также напомнил, что в минувшем году был введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" Кстовского муниципального округа.

Кроме того, как отметил Егор Поляков, в настоящее время оформляются документы для ввода в эксплуатацию еще 5 детсадов в Нижнем Новгороде и 1 в городском округе Кулебаки.

Ранее сообщалось, что детский сад на 200 мест планируется построить в Нижегородском районе.

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Теги:
Детсады Строительство
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