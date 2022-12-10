ГИБДД проведет операцию "Пристегнись" в Нижнем Новгороде 11 января

Нижегородская Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Пристегнись", сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, операция "Пристегнись" пройдет в Нижнем Новгороде по адресу ул. Советская – пл. Ленина.
Дорожные полицейские в ходе проведения мероприятия уделят особое внимание на использование водителями и пассажирами ремней безопасности.
Данная профилактическая операция пройдет в целях привлечения внимания общественности, автолюбителей и пассажиров транспортных средств
к обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что благодаря звонкам нижегородцев на номер 112 в 2022 году задержали 600 пьяных водителей.
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