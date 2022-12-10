Почти 20 пьяных водителей было задержано в Нижегородской области за новогодние праздники Происшествия

В Нижегородской области в новогодние праздники был задержан 21 нетрезвый водитель. Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, это стало возможным благодаря звонкам бдительных жителей региона на номер 112.

Всего на телефон 112 за праздники поступило 86 сообщений о подозрении водителей, управляющих авто, в состоянии опьянения.

По итогам 2022 года на номер 112 пришло 2740 сообщений о нетрезвых водителях, по результатам проверок было задержано 659 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, отмечается тенденция к уменьшению числа ДТП с участием нетрезвых водителей на 7,5%. Количество погибших в таких ДТП снизилось на 38% по сравнению с 2021 годом. Показатель смертности на дорогах достиг минимального значения за 10 лет.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Княгининского района угнал автомобиль.