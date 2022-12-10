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Особенности закупки верхней детской одежды оптом

11 января 2023 14:30  [97]

Оптовые закупки верхней детской одежды популярны у интернет-магазинов среднего и недорогого класса, торговых организаций, частных предпринимателей. Данная продукция должна быть легкой, иметь удобный и свободный покрой. К ее производству предъявляются высокие требования.

Сезонность детской одежды

Летом для прогулок необходима легкая ветровка. В осенне-весенний период потребуются демисезонное пальто, комбинезон, плащи, куртки. Материал должен способствовать нормальному теплообмену и предотвращать проникновение холодного ветра.

Зимняя верхняя одежда для детей младшего школьного возраста производится в виде комплекта, состоящего из брюк с высокой посадкой на бретелях и удлинённой куртки с капюшоном. Для юных модников предусмотрены стеганые пальто и дубленки, выполненные, как для взрослых. Для младенцев - комбинезон с двумя молниями. Изделие выполнено из трех слоев - верхнего, теплозащитного и подкладки.

Для детей подросткового возраста актуальны куртка или пуховик. Данная продукция выпускается с различными наполнителями и застежками, изготавливается из непромокаемых и ветрозащитных материалов.

Выбор размерного ряда

Размеры детской одежды регламентируются производителем и чаще всего унифицируются в соответствии со стандартными правилами. Таблица детских размеров для малышей включает в себя такие параметры, как возраст, вес, длина рукава и шагового шва. Информация содержит усредненные данные. Подростковый размерный ряд включает информацию о росте, объеме груди и бедер.

Популярные фасоны

Выбор фасонов для малышей и подростков велик, и с каждый сезоном становится лишь интереснее. Сегодня востребованы куртки таких фасонов, как парки, анорак, бомбер, ветровки, плащи, пальто, комбинезоны, комплекты (куртка и брюки).

Современная верхняя одежда для мальчиков и девочек отличается следующими характеристиками:

  • уникальные принты, светоотражающие элементы и модные фасоны;
  • натуральные и синтетические ткани, с высокой прочностью к износу и надежно защищающие в непогоду (мембранная ткань, таслан, полиуретан, дюспо, оксфорд);
  • износоустойчивая фурнитура;
  • инновационная технология термоспайки ткани;
  • качественные утеплители с отличными теплоизоляционными показателями.

Особенности заказа детской одежды оптом

Покупка верхней детской одежды по оптовой цене осуществляется по предварительному предзаказу. Для постоянных клиентов, как правило, действует выгодная система скидок и разнобразные "плюшки" в виде бесплатных промо-материалов и маркетинговой поддержки. Образцы новинок у многих фабрик также можно получить бесплатно. При выборе поставщика важно удостоверится в 100% безопасности продукции, это легко сделать на основании сертификатов и лицензий предприятия. Основными критериями выбора являются комфорт, удобство и стильный дизайн.

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