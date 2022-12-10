Глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов исполнил желание 10-летнего Степана из Ильиногорска в рамках акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Степан Васина из Ильиногорска стал участником Всероссийской акции "Ёлка желаний" и смог осуществить свою мечту благодаря министру промышленности, торговли и предпринимательства Максиму Черкасову. От главы нижегородского Минпрома 10-летний мальчик получил профессиональный графический планшет.

"У меня двое сыновей. Степан – старший, он хорошо рисует: мечтает стать дизайнером и проектировать дома, квартиры, технические здания. А младший, Семен, хочет сделать военную карьеру, стать спецназовцем. И, хотя в акции участвовал Степан, Семен тоже получил подарок – конструктор, за что я очень благодарна", - поделилась мама мальчиков Александра Васина.

Максим Черкасов отметил, что с каждым годом участников акции, готовых исполнять желания детей, становится все больше.

"Мы видим большой запрос от бизнеса на участие в подобных мероприятиях. Поэтому перед Новым годом мы совместно с областным центром "Мой бизнес" провели акцию "Елка желаний. Мой бизнес помогает", в которой приняли участие руководители и собственники 28 нижегородских компаний. Мы получаем сейчас от них "обратную связь", все говорят о том, что готовы и в следующем году стать помощниками Деда Мороза. Я их очень понимаю и благодарю организаторов акции "Елка желаний" за возможность побыть волшебником и исполнять мечты", - рассказал Максим Черкасов.

Министр также отметил, что в 2023 году областной центр "Мой бизнес" также планирует провести акцию "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает".

Ранее глава Минлесхоза Роман Воробьёв исполнил мечту 11-летней девочки из Заволжья в рамках акции "Ёлка желаний".