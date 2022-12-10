Почти половину котельных отремонтировали в Арзамасе за три года Общество

Фото: Telegram-канал Александр Щелоков

Почти половину котельных отремонтировали в Арзамасе за последние три года.

Как сообщил в своем тг-канале глава Арзамаса Александр Щелоков, всего за три года в городе реконструированы 14 теплопунктов, что фактически является половиной от общего числа всех котельных.

По словам мэра, за новогодние празднике в Арзамасе на тепловых сетях была зафиксирована лишь одна авария. Александр Щелоков назвал данный показатель хорошим результатом, с учетом сильных морозов в последние дни.

Также мэр рассказал, что в 2023 году запланированы реконструкция котельной №3 и строительство котельной в здании ЦТП-4а, строительство новой котельной по ул. 50 лет ВЛКСМ, а также новые сети. В перспективе появится возможность перейти на новую котельную взамен ведомственной от ПАО "АМЗ", которая питает почти треть домов Арзамаса.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" усилило контроль за состоянием сетей в связи с сильными морозами.