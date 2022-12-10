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Общество

Точки концентрации талантов "Гений места" появятся в четырех библиотеках Нижегородской области в 2023 году

11 января 2023 17:50  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Точки концентрации талантов "Гений места" появятся в четырех библиотеках Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, сейчас проект уже реализуется в модельных библиотеках в Ветлуге, Пильне, Решетихе и Катунках. В точках концентрации талантов предоставляется база для самообразования, творческой реализации, поиска единомышленников и партнеров для новых проектов.

В 2023 году к проекту присоединятся центральная районная библиотека имени Ф.М. Достоевского Канавинского района и библиотека имени А.С. Попова библиотечной системы Приокского района в Нижнем Новгороде, центральная библиотека Гагинского муниципального округа и областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной.

Как рассказала директор детской библиотеки им. Т.А. Мавриной Наталья Бочкарева, партнерами библиотеками при реализации проекта стали разработчики игр и приложений, специалисты 3d-моделирования, крафтинга, швейного мастерства, художники, фотографы, сценаристы, актеры театра и кино, реконструкторы. Для посетителей будут организованы книжные акции с привлечением AR-технологий, творческие интенсивы, выставки и другое.

В областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной проект стартует уже в январе. Первыми его участниками станут специалисты клуба исторического фехтования "Легион", а также художник, скульптор, мастер-кукольник Екатерина Комиссарова и фотограф, видеограф, один из организаторов фестиваля "Миллионка" и мероприятий к 200-летию Нижегородской ярмарки Марсель Курячьева.

Ранее сообщалось, что пять библиотек Нижегородской области модернизируют в 2023 году по нацпроекту "Культура".

Также напомним, что Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".

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Теги:
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