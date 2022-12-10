Жители дома на улице Октябрьской революции остались без воды из-за аварий на трубопроводах

Аварии на трубопроводах стали причиной перебоев в подаче воды в многоквартирном доме №51 по улице Октябрьской революции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Теплоэнерго.
Ранее в социальных сетях появились жалобы жителей данного дома на то, что с 5 января у них нет отопления, а в некоторых квартирах полностью отсутствует вода.
Как заявили в Теплоэнерго, по адресу ул. Октябрьской революции, д. 51 перебоев в подаче отопления с 31 декабря по 10 января не было.
При этом, какое-то время ресурсоснабжение дома производился на сниженных параметрах, поскольку произошло повреждение на подкачивающем насосном оборудовании холодного водоснабжения, установленном на центральном теплопункте, расположенном по адресу: ул.Октябрьской революции, 61. По причине аварии было частично подтоплено помещение ЦТП.
Чтобы сохранить электроснабжение теплопункта были кратковременно обесточены насосы ГВС и ХВС, а само помещение было оперативно осушено тепловыми пушками. После этого подача холодного водоснабжения была восстановлена в полном объёме.
Но в ночь на 11 января была выявлена заморозка участка обратного трубопровода горячего водоснабжения, подводящего именно к дому 51 по ул. Октябрьской революции.
В Теплоэнерго рассказали, что сейчас проводятся подготовительные работы для прогрева данного трубопровода.
Сегодня в ночь планируется выполнить работы по нормализации горячего водоснабжения, подчеркнули в компании.
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