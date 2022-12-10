ОКН "Дом Котельникова" горит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде сегодня рано утром начался пожар на улице Ильинской - в нежилом доме № 64. Это ОКН "Дом Котельникова", который в настоящее время находится на реконструкции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о пожаре напротив здания ННГАСУ поступила в 6:55.
Прибывшие на место ЧП подразделения зафиксировали плотное задымление второго этажа дома купца Котельникова.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В настоящее время пожарные работают на месте происшествия. На улице Ильинской затруднено движение транспорта.
СПРАВКА:
"Дом Н.П. Котельникова" является характерным образцом городской купеческой усадьбы последней трети XIX века. Здание имеет значительную историко-градостроительную ценность, так как является неотъемлемой частью исторически-сложившейся застройки улицы Ильинской в Нижнем Новгороде.
Дом был выстроен на участке, принадлежавшем Н.П. Котельникову в период между 1874 и 1884 гг. Деревянный дом был оштукатурен и по своему внешнему виду не отличался от каменного, соответствуя общему облику добротной застройки тихой улицы купеческих особняков. В его архитектуре были использованы элементы эклектики с мотивами средневековья, барокко и ренессанса.
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