ОКН "Дом Котельникова" горит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде сегодня рано утром начался пожар на улице Ильинской - в нежилом доме № 64. Это ОКН "Дом Котельникова", который в настоящее время находится на реконструкции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о пожаре напротив здания ННГАСУ поступила в 6:55.

Прибывшие на место ЧП подразделения зафиксировали плотное задымление второго этажа дома купца Котельникова.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время пожарные работают на месте происшествия. На улице Ильинской затруднено движение транспорта.

СПРАВКА:

"Дом Н.П. Котельникова" является характерным образцом городской купеческой усадьбы последней трети XIX века. Здание имеет значительную историко-градостроительную ценность, так как является неотъемлемой частью исторически-сложившейся застройки улицы Ильинской в Нижнем Новгороде.

Дом был выстроен на участке, принадлежавшем Н.П. Котельникову в период между 1874 и 1884 гг. Деревянный дом был оштукатурен и по своему внешнему виду не отличался от каменного, соответствуя общему облику добротной застройки тихой улицы купеческих особняков. В его архитектуре были использованы элементы эклектики с мотивами средневековья, барокко и ренессанса.