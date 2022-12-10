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Инженерные прорывы от Parker Hannifin

12 января 2023 10:27  [91]

Компания Parker Hannifin Corporation уверенно находится в числе мировых лидеров производства промышленного оборудования. Производитель предлагает широкий ассортимент гидравлического, электромеханического, пневматического оборудования, сопутствующих систем и компонентов для решения любых задач в сфере промышленности и производства. Более чем за 100-летнюю историю развития Parker Hannifin сумела внедрить ряд инноваций в свою сферу и добиться безупречно высокого качества всей предлагаемой продукции.

Оборудование Parker Hannifin

Сегодня американская фирма Parker — производитель с мировым именем, полный ассортимент оборудования, систем, компонентов и установок которого позволяет закрыть задачи любой сложности в любой промышленной отрасли. Продукция бренда успешно нашла применение даже в аэрокосмонавтике. В официальный каталог производителя входят тысячи единиц устройств и их модификаций, которые объединяет высокая надёжность, долговечность, простота использования.

В основной каталог продукции Parker Hannifin входит:

  • Гидравлическое оборудование. Гидравлика Parker представлена огромным выбором поршневых насосов среднего и высокого давления, гидромоторами и насосами замкнутого контура, пластинчатыми гидромоторами и насосами, аксиально-поршневыми насосами и моторами с ломаной осью, радиально-поршневыми гидромоторами Calzoni, а также гидравлическими насосными станциями. Всё это оборудование используется для решения широкого спектра задач в области транспортировки жидких сред под средним и высоким давлением.
  • Системы фильтрации и воздухоподготовки. В эту категорию продукции от компании входят как топливные и воздушные фильтры, так и осушители, установки для очистки и опреснения воды, адсорбционные осушители, в том числе с вакуумной регенерацией.
  • Газовые генераторы. Это линейка уникальной продукции для лабораторий и исследовательских центров, которым для исследований необходимы газы заданной чистоты и концентрации. Газовые генераторы Parker Hannifin обеспечивают получение требуемых газов и их смесей строго в соответствии с заданными параметрами качества и чистоты.
  • Системы автоматизации. Parker — производитель многих компонентов, модулей и устройств для промышленных систем автоматизации любого уровня сложности и архитектуры. Также компания выпускает устройства и приборы для диагностики гидравлических и пневматических систем.
  • Компоненты для КИП, уплотнения, фитинги и рукава. Широкий выбор номенклатуры помогает решить любые инженерные задачи при проектировании и реализации пневмо- или гидросистем.

Parker Hannifin Corporation обладает производственными площадками на пяти континентах планеты с собственными контрольно-испытательными центрами, при разработке и производстве новых линеек систем активно внедряет инновационные технологии.

Представительства бренда открыты более чем в 50 странах мира. В России гидравлику Parker и любую другую продукцию от компании можно купить на сайте компании "Промимпорт" — крупного российского импортёра промышленного оборудования и представителя ведущих мировых брендов.

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