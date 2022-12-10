Инженерные прорывы от Parker Hannifin

Компания Parker Hannifin Corporation уверенно находится в числе мировых лидеров производства промышленного оборудования. Производитель предлагает широкий ассортимент гидравлического, электромеханического, пневматического оборудования, сопутствующих систем и компонентов для решения любых задач в сфере промышленности и производства. Более чем за 100-летнюю историю развития Parker Hannifin сумела внедрить ряд инноваций в свою сферу и добиться безупречно высокого качества всей предлагаемой продукции.
Оборудование Parker Hannifin
Сегодня американская фирма Parker — производитель с мировым именем, полный ассортимент оборудования, систем, компонентов и установок которого позволяет закрыть задачи любой сложности в любой промышленной отрасли. Продукция бренда успешно нашла применение даже в аэрокосмонавтике. В официальный каталог производителя входят тысячи единиц устройств и их модификаций, которые объединяет высокая надёжность, долговечность, простота использования.
В основной каталог продукции Parker Hannifin входит:
Parker Hannifin Corporation обладает производственными площадками на пяти континентах планеты с собственными контрольно-испытательными центрами, при разработке и производстве новых линеек систем активно внедряет инновационные технологии.
Представительства бренда открыты более чем в 50 странах мира. В России гидравлику Parker и любую другую продукцию от компании можно купить на сайте компании "Промимпорт" — крупного российского импортёра промышленного оборудования и представителя ведущих мировых брендов.
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