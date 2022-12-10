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Общество

Более 23,5 тысяч пассажиров принял нижегородский аэропорт им.Чкалова за новогодние каникулы

12 января 2023 10:56  [75] Общество

За период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова обслужил более 23,5 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе терминала.

Согласно информации, большинство путешественников –– 21,5 тысяча человек - это пассажиры внутрироссийских рейсов.

Так, самыми популярными направлениями в новогодние каникулы у нижегородцев стали обе столицы - Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Калининград, Екатеринбург и Махачкала.

Ещё около 2 тысяч пассажиров воспользовались международными рейсами в Алматы, Анталью, Дубай, Ереван и Стамбул.

Как ещё рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта, наиболее загруженным днём в праздники стал завершающий день выходных - 8 января. В это воскресенье было обслужено около 4 тысяч пассажиров.

Напомним, в настоящее время нижегородцам доступны 22 направления полётов, в том числе пять международных. Обслуживание данных регулярных и чартерных рейсов выполняют 11 авиакомпаний.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Новый год
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