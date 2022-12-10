Клиенты "ТНС энерго НН" выбирали экологичные счета в 2022 году Экономика

В 2014 году "ТНС энерго НН" впервые запустил сервис "Электронная квитанция". За эти годы более 330 000 клиентов "ТНС энерго НН" подключили данную услугу и получают квитанции за потребленный энергоресурс на адрес электронной почты. С начала 2022 года выбор в пользу электронного счета сделали более 50 000 нижегородцев и жителей области.

- В 2022 году число клиентов, выбравших современный и экологичный электронный счет за электроэнергию, выросло на 26%, – рассказывает заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова. – В среднем около 4,5 тысяч потребителей электроэнергии ежемесячно подключают электронную квитанцию. Мы рекомендуем клиентам, которые еще не успели по достоинству оценить современный сервис, переходить с бумажных квитанций на электронные, поскольку последние имеют множество преимуществ:

Оперативность. Электронный счет доставляется в первых числах месяца, следующего за расчетным, то есть намного быстрее, чем бумажная квитанция.

Надежность. Электронный счет, в отличие от бумажного, никогда не потеряется.

Удобство и мобильность. Электронную квитанцию можно сразу же оплатить онлайн при помощи банковской карты, это позволит избежать долгих процедур оплаты через кассу и ожиданий в очередях.

Социальная защищенность. Электронные квитанции можно получать на свою почту за родителей и пожилых родственников, освободив их от заботы об оплате электроэнергии.

Экологичность. Для электронного счета не нужна бумага, вы сможете внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.