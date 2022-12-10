Разработана методика, уменьшающая объём токсичных веществ при производстве кабеля

В последнее время человечество беспокоит состояние окружающей среды и нужда в скоростном интернете. Австрийская компания Rosendahl Nextrom GmbH решает в комплексе обе эти проблемы.

Доступность Сети – актуальный мега-проект, который будет выполнен до 2030 года. Однако должна учитываться экологическая угроза, а интернет провайдерами должна нестись ответственность за окружающую обстановку в результате их хозяйственной деятельности.

Минимизация отходов – одна из важных задач по этой части, ибо они тяжело поддаются утилизации. Надо изменить порядок вещей, превратив использованную кабельно-проводниковые изделия в лего перерабатываемую и регенерируемую продукцию в условиях современной урбанизации.

"Нет" – выбросам, "да" – повторному использованию!

Поставщики испытывают неудобства из-за потребности в безопасном стабильном действии промышленных компонентов на природную среду. До недавних пор экологически целесообразной альтернативы стандартизированной полимерной субстанции при сохранении заявленных свойств применяемых компаундов не существовало.

В течение ряда лет фирма Rosendahl Nextrom плотно занималась разрешением данного вопроса. Изобретённая австрийцами модернизированная методика экструзии Rosendahl Superior Extrusion Technology на базе PP-наполнителя явилась самой индустриально убедительной и природоохранной технологией выпуска кабельных образцов, рассчитанных на усреднённый вольтаж (<36 kV).

При соблюдении аналогичных функциональных показателей и достаточных качественных норм упомянутая методика гарантирует уменьшение объёма вырабатываемых токсичных веществ, прежде всего углекислого газа, а также сокращение периода технологического цикла.

Свинцу – надёжный заслон ради благополучия людей

Содержание в высоковольтном кабеле соединений Pb – ещё один бич современной электротехнической отрасли. В позапрошлом году этот металл был внесён в официальный перечень вредных химических элементов SVHCs, так что его подвергнут полному изъятию из оборота в течение предстоящей пятилетки.

Свежая разработка Rosendahl Nextrom успешно способствует замене Pb. Речь идёт об эксклюзивном конвейере RH-W по изготовлению бронеленты без добавления этого тяжёлого металла. Металлический барьер надёжно несёт функцию экранирования, служит прочным механическим предохранителем. Кроме того, ноу-хау придаёт товарной продукции такие полезные свойства, как сверх-герметичность, антикоррозийность.

Существенное расширение потенциала оптоволокна

По причине непрерывного роста производительности, мощности передающего оборудования ужесточаются требования к ВОЛС. Сейчас кибернетика переживает настоящий бум 5G-технологии, а 6G (1 Tbit/s) находится на этапе лабораторных испытаний.

В правительствах европейских стран пришло понимание того, что пора начинать государственное ассигнование радикальных инвест-программ по построению коммуникационной паутины «волокно непосредственно в дом». Разместившаяся в финском Vantaa инновационная база концерна из Австрии неустанно организует и осуществляет опыты при совершенствовании технологии производства преформ OVD и VAD для поддержки, развития процесса, а также последующей оптимизации возможностей оптоволокна.

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