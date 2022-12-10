Нижегородские парламентарии поддержали инициативу об упрощении летнего трудоустройства для подростков Общество

В нижегородском Заксобрании поддержали инициативу об упрощении процедуры летнего трудоустройства для подростков.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, соответствующие поправки предлагается принять к Трудовому кодексу РФ.

Согласно информации, получать разрешение от органов опеки для занятости несовершеннолетних возрастом 14-17 лет родителям больше не придется. Норму хотят оставить лишь для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, если у подростка будет в наличии медосмотр (сроком действия не более года), то проводить данную процедуру за счет работодателя будет не нужно.

"В первую очередь изменения мотивируют подростков к труду, для них открывается больше возможностей: первый рабочий опыт, первый личный доход. Кроме того, нововведения снимут дополнительные расходы с работодателей на период работы подростка в компании", - прокомментировала председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс.