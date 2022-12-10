Пенсионерка из Богородского района вместе с ОНФ собрала гуманитарную помощь для жителей Донецка Общество

Фото: ОНФ Нижегородской области

Жительница поселка "Русская деревня" под Богородском 77-летняя Зоя Сергеева собрала гуманитарную помощь для отправки на Донбасс. Как сообщили в Нижегородском отделении ОНФ, весь груз будет доставлен в Донецк.

По словам пенсионерки, многие местные жители, в том числе из соседних поселков "Сан-Сити" и Шумилово, откликнулись на призыв о помощи. В состав груза вошли теплая одежда для взрослых и детей.

Как подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта Нижегородской области Алексей Алехин, активное участие неравнодушных жителей региона в проекте "Всё для победы!" позволяет регулярно отправлять гуманитарную помощь на Донбасс.

Ранее ЗСНО и ОНФ вместе отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс.