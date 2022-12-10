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Выбираем надежную защиту для окон

12 января 2023 15:58  [59]

Современные окна устроены таким образом, что с легкостью могут защитить от пыли, холода, постороннего шума. Однако, как показывает время, окна не могут защитить имущество хозяев. Как уберечь свой дом от непрошеных гостей? Один из самых простых способов – поставить оконные решётки. Они отличаются:

  • высокой прочностью;
  • стильным дизайном;
  • надежностью;
  • безопасностью;
  • долгим сроком службы.

Решетки надежно защитят ваше имущество от злоумышленников, а также позволят кардинально изменить внешний дизайн дома, сделав его более величественным и необычным.

Особенности решеток для окон

Многообразие решеток на окна не перестает удивлять интересными формами и замысловатыми рисунками. Кроме предлагаемых вариантов узоров, можно разработать свой, эксклюзивный, неповторимый дизайн. Современные фирмы по производству и установке решеток шагнули на множество шагов вперед. Если раньше решетки были приваренными и неподвижными, то сейчас ситуация поменялась. Можно заказать решетки, которые будут открываться, подобно дверям, распахиваться настежь, складываться на шарнирах и вообще выкручиваться, когда это необходимо.

По типу крепления решетки на окна могут быть нескольких видов:

  • Стационарные. После установки их невозможно открыть. Считаются наиболее надежными безопасными и надежными.
  • Распашные. Обладают возможностью открытия одной или обеих створок.
  • Съемные. При необходимости такие решетки можно полностью снять.

Ставни и роллеты на защите окон

Не менее надежный способ для защиты окон – современные ставни. Также можно использовать еще одну прогрессивную защиту – роллеты.

Ставни – весьма популярный способ защиты окон, но на все окна устанавливать их опасно: помещение будет замкнуто наглухо, а при пожаре спастись будет крайне тяжело. Ставни – защита, подходящая больше для загородных домов. На их изготовление уходит больше металла, поэтому они дороже обычных решеток. Однако, они не только надежно защищают от грабителей, но и разбить окно с такой защитой будет очень тяжело.

Роллеты – это механические устройства, которые отличаются особой прочностью и жесткостью, надежно защищают жилье от взломов, но являются достаточно дорогим приобретением. Рольставни производятся часто из алюминия, который отличается своими экологическими характеристиками и устойчивостью к коррозии.

Наиболее эффективный способ для защиты окон и своего имущества — установка решеток. Они не только отличаются высокой прочностью, но и наиболее выгодны по цене.

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