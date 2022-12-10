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Лучшие члены народных дружин Нижнего Новгорода будут получать материальное вознаграждение

12 января 2023 16:07  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лучшие члены народных дружин Нижнего Новгорода будут получать материальное вознаграждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно информации, члены народных дружин смогут получить ценный подарок или денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений, поиск пропавших без вести, активное участие в охране общественного порядка.

Также награждение может быть оформлено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и другим памятным датам.

Отмечается, что стоимость ценного подарка не должна превышать 3 тысячи рублей, а денежные выплаты будут проходить в равных долях исходя из выделенной суммы и количества дружинников.

Решение о награждении будет приниматься на заседании Штаба народных дружин.

Ранее сообщалось, что дружина Автозаводского района признана лучшей в Нижнем Новгороде.

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