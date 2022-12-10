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Лучшие члены народных дружин Нижнего Новгорода будут получать материальное вознаграждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
Согласно информации, члены народных дружин смогут получить ценный подарок или денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений, поиск пропавших без вести, активное участие в охране общественного порядка.
Также награждение может быть оформлено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и другим памятным датам.
Отмечается, что стоимость ценного подарка не должна превышать 3 тысячи рублей, а денежные выплаты будут проходить в равных долях исходя из выделенной суммы и количества дружинников.
Решение о награждении будет приниматься на заседании Штаба народных дружин.
Ранее сообщалось, что дружина Автозаводского района признана лучшей в Нижнем Новгороде.
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