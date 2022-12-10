Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества создано в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества создано в Нижегородской области на базе Дома народного единства. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Глеб никитин.

Как рассказал глава региона, отделения также появятся и в районах области. Нижегородский комитет возглавила Инна Наумова - мама героя, участника СВО, неоднократно награжденного боевыми наградами.

"Комитет будет активно участвовать в работе по повышению эффективности системы поддержки военнослужащих и их семей. Обязательно будем привлекать и к разработке комплексной программы по профпереподготовке, трудоустройству, реабилитации и психологическому сопровождению участников СВО, членов их семей. Крайне важно участие близких наших героев в увековечивании памяти и образовательной работе (речь, например, об уроках в школах)", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что уроженец Навашина Роман Черемухин награжден медалью "Золотая Звезда" за героизм в ходе СВО.