Семь купелей организуют для крещенских купаний в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семь купелей организуют для крещенских купаний в Нижнем Новгороде с 18 на 19 января 2023 года. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Новгорода.

Согласно информации, специальные места для купаний будут отведены в шести районах областного центра.

Так, в Сормовском районе будет организована купель на Парковом озере на территории стадиона "Труд". Кроме того, для сормовчан будут действовать купальни на территории Прихода церкви Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, д.77).

В Автозаводском районе по традиции купель появится на берегу первого паркового озера со стороны ул. Героя Смирнова.

В Нижегородском районе иордань прорубят на Гребном канале напротив судейской вышки.

В Приокском районе будет организовано две купели на озере в деревне Сартаково.

В Ленинском районе место для крещенских купаний отведено на территории пляжа Силикатного озера за домом № 25а по проспекту Ленина.

В Советском районе купель появится на Щёлоковском хуторе на 2 озере.

А вот на территориях Канавинского и Московского районов места для крещенских купаний организованы не будут, уточнили в ЕДДС.

В официальных местах купаний на площадках купелей установят деревянные настилы и лестницы с перилами, организуют раздевалки и обеспечат освещение. На водоёмах будут дежурить спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.