Семь купелей организуют для крещенских купаний в Нижнем Новгороде с 18 на 19 января 2023 года. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Новгорода.
Согласно информации, специальные места для купаний будут отведены в шести районах областного центра.
Так, в Сормовском районе будет организована купель на Парковом озере на территории стадиона "Труд". Кроме того, для сормовчан будут действовать купальни на территории Прихода церкви Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, д.77).
В Автозаводском районе по традиции купель появится на берегу первого паркового озера со стороны ул. Героя Смирнова.
В Нижегородском районе иордань прорубят на Гребном канале напротив судейской вышки.
В Приокском районе будет организовано две купели на озере в деревне Сартаково.
В Ленинском районе место для крещенских купаний отведено на территории пляжа Силикатного озера за домом № 25а по проспекту Ленина.
В Советском районе купель появится на Щёлоковском хуторе на 2 озере.
А вот на территориях Канавинского и Московского районов места для крещенских купаний организованы не будут, уточнили в ЕДДС.
В официальных местах купаний на площадках купелей установят деревянные настилы и лестницы с перилами, организуют раздевалки и обеспечат освещение. На водоёмах будут дежурить спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.
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