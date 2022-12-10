Лучшие методики обработки георадарных данных при оценке качества строительства дорог применили на М-12 Общество

РОСДОРНИИ провел сопоставительные георадарные обследования на трассе М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", при участии ООО "Автодор-Инжиниринг" и в рамках соглашения с ГК "Автодор".

Полевые испытания выполнены на 1-м пусковом комплексе 0-го этапа М-12 в Московской области, в церемонии открытия которого в сентябре 2022 года принял участие Президент РФ Владимир Путин.

Основной целью испытаний являлся выбор лучшей методики скоростной и высокоавтоматизированной обработки георадарных данных для эффективной оценки качества строительства, поэтому к эксперименту привлекли производителей георадарного оборудования и программного обеспечения, специалистов, которые имеют большой опыт выполнения георадиолокационных работ на дорожных объектах.

Георадиолокационный метод позволяет выполнять обследование автомобильных дорог на скорости движения транспортного потока и при этом получать непрерывную информацию о геологической среде и конструкции дорожной одежды с высокой разрешающей способностью. Данный способ используется для определения толщин слоев дорожной одежды, выделения локальных объектов и обнаружения ослабленных зон в слоях и грунтах земляного полотна и естественного основания.

Институт задействовал в испытании передвижную лабораторию, оснащенную шестиканальным георадарным комплексом с частотой антенн до двух тысяч мегагерц. Многоканальные георадарные комплексы с одновременным использованием нескольких антенных блоков различной частоты позволяют получить картину состояния и толщины слоев дорожной одежды на различной глубине. Используемые антенные блоки обладают центральной частотой от 400 МГц до 2000 МГц. Низкочастотные антенные блоки позволяют исследовать слои дорожной одежды и грунт земляного полотна на большой глубине от поверхности дорожного полотна, однако не захватывают поверхностные слои. Антенные блоки с высокой центральной частотой, напротив, дают возможность изучить верхние слои конструкции на сравнительно небольшой глубине. Также некоторые представленные конструкции позволяли полностью охватить полосу движения.

Сотрудники РОСДОРНИИ выполнили обработку и интерпретацию результатов георадарного обследования с применением различных автоматизированных программных алгоритмов и скоростных подходов обработки данных. Например, использовались искусственный интеллект и нейронные сети. Проведение исследования с использованием георадаров позволило зафиксировать исходное состояние каждого конструктивного слоя дорожной одежды на участке М-12 протяженностью 22 км и подтвердило соответствие участка от ЦКАД до города Орехово-Зуево нормативным требованиям.