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Перебои в работе телевидения и радио возможны в Нижегородской области 16 и 18 января

13 января 2023 13:03  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перебои в работе телевидения и радио возможны в Нижегородской области 16 и 18 января. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, 16 января с 02:00 до 11:00 возможна приостановка вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов эфирного телевидения, а также большей частей аналоговых каналов и FM-радиостанций. Это связано с профилактическими работами на станциях "Нижний Новгород", "Арзамас" и "Выкса".

В это время  первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения и радиостанция "Радио России" будут выходить в эфир в федеральной версии без региональных врезок.

Также 18 января с 02:00 до 10:00 на РТС "Нижний Новгород" и "Арзамас" будет ограничено вещание некоторых аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Отмечается, что профилактические работы позволяют продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

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Теги:
Радио Телевидение
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