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Общество

Начальник нижегородского ГУ МВД принял участие в акции "Ёлка желаний"

13 января 2023 13:32  [31] Общество
Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД Нижегородской области Юрий Арсентьев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил заветные желания Валерии Наумовой и Елизаветы Рикутиной из многодетной семьи, проживающей в с. Вад, и подарил им наборы для художников.

В вихре новогодних праздников каждый человек нашей большой страны не забывает о том, что совсем скоро выпадет для каждого еще один шанс собраться в кругу своей семьи и проводить старый Новый год. Это значит, что у каждого еще есть возможность загадать свое сокровенное желание, которое точно воплотится в жизнь. А почувствовать себя причастным к новогодней атмосфере, даже если кажется, что дела уже в наступившем году не отпускают, и принести радость в семьи, которые ждут волшебства, остается для руководителей и сотрудников ГУ МВД России по Нижегородской области важным делом.

Генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев выбрал шар на интерактивной новогодней ёлке, под которым скрывалось желание двух девочек из многодетной семьи Русаковых – стать юными художницами и получить набор для рисования. 

"Я считаю, что участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" является прекрасной возможностью совершить добрые поступки в новогодние праздники, поэтому увидев желание девочек, я не оставил без своего внимания их мечту. Дарить волшебство детям просто, а полученные от них эмоции греют сердце долгое время", - отметил Юрий Арсентьев.

Мечта Валерии Наумовой и Елизаветы Рикутиной исполнилась и в гости к ним приехал начальник областного полицейского главка, который поздравил многодетную семью с наступающим старым Новым годом и вручил Лере и Лизе наборы для творчества. 

Рассматривая волшебные чемоданчики, дети сначала не поверили в то, что их мечта исполнилась. Однако генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев предложил юным художницам попробовать сделать в ближайшее время первые штрихи на холсте и поверить в то, что чудеса сбываются. "Вы, словно Дед Мороз, сегодня осуществили наши желания. Спасибо Вам большое за эти подарки и Ваш приезд, ставшим для нас настоящим сюрпризом и событием, которое мы запомним на долгое время", - обратились Лера и Лиза к начальнику областного полицейского главка. 

Не остались без внимания и другие члены семьи Русаковых, каждому ребенку Юрий Арсентьев в преддверии Старого Нового года вручил сладкие и памятные подарки, которые были подготовлены Общественным советом при ГУ и правительством Нижегородской области. Не ожидая такого внимания со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, дети показали свои эмоции и в ответ подарили начальнику ГУ свои искренние объятия.

Генерал-лейтенант полиции был приятно удивлен такому теплу, с которым встретила его семья, и большому горячему сердцу Сергея и Елены Русаковых. Супруги стали ярким примером дружной и крепкой семьи на Ваду, ведь они воспитывают 14 детей в возрасте от 9 до 24 лет, из которых 11 они усыновили. 

"Подобные семьи всегда остаются примером для всех нас. Вы доказываете, что самый главный семейный постулат, который остается непоколебимым, — это любовь. Восхищаюсь вашим трудом, ведь вы воспитываете достойных детей, которые в будущем продолжат с гордостью вашу династию", - отметил Юрий Арсентьев.

Сергей и Елена Русаковы всегда мечтали о большой семье, поэтому после рождения трех детей практически не раздумывая взяли в приемную семью четверых мальчиков и семерых девочек. Супруги с гордостью рассказывают об успехах и победах своих ребят. Алина, старшая дочь, всегда мечтала стать врачом и на пути к своей цели она уже 5 год проходит обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Средняя дочь участвует во всех музыкальных конкурсах и завораживает слушателей своим вокалом, младшие мальчишки отдали свое предпочтение занятиям футболом и боксом, а девочки, примеряя на себе новые образы героев из их любимых книг, выступают на сцене театральной студии и радуют зрителей. 

В семье Русаковых нескончаемое количество талантов, и несмотря на загруженные дни, посвященные воспитанию детей и поддержанию семейного очага, Елена не забывает о своем хобби – вязание одежды для кукол дочек. В ее коллекции насчитывается более 40 кукольных нарядов, при создании которых хозяйка дома вкладывает свою душу. Елена вместе с дочерями дарит кукол в прекрасных нарядах своим близким и друзьям. И сегодня, пользуясь случаем, одна кукла в русском наряде была подарена начальнику областного полицейского главка.

В свою очередь генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев не оставил без подарка главных хозяев дома и вручил им от ГУ МВД России по Нижегородской области ценный и полезный подарок – стиральную машину. После чего многодетная семья, пригласив начальника областного полицейского главка за праздничный стол, предложила Юрию Арсентьеву отведать домашних пирожков, приготовленных по семейному рецепту, и вкусный чай. 

"Здорово, что в новогодние праздники есть возможность исполнить маленькие, но такие важные для детей мечты. Мы и сами сегодня поверили в чудо, когда нам вручили такой полезный для нашей семьи подарок. Выражаем благодарность начальнику и представителям ГУ МВД России по Нижегородской области за оказанное внимание и приятные сюрпризы", - поделились своими эмоциями Сергей и Елена Русаковы. 

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Теги:
Дети МВД Новый год
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