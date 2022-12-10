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Общество

Анатолий Лесун: "Если в наших силах осуществить чью-то заветную детскую мечту, то это нужно непременно делать"

13 января 2023 14:30  [80] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутат фракции "Единой России" в Государственной Думе РФ, заместитель председателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Лесун принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". 

Он исполнил новогоднюю мечту двух юных жителей Нижнего Новгорода. 5-летний Тимур Высоцкий и 16-летний Алексей Семенов мечтали проехать в кабине машиниста поезда.  

Совместными усилиями с начальником Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергеем Дорофеевским для мальчиков и их родителей была подготовлена большая интересная программа. 

"Ребята почувствовали себя настоящими машинистами, проехав под чутким руководством опытных инструкторов на электропоезде от станции Нижний Новгород-Московский до станции Нижний Новгород-Сортировочный. Посмотрели, как работают приборы, связались с диспетчерской", - рассказал депутат. 

Также для ребят была организована экскурсия в музей "Паровозы России" и Инженерный центр ГЖД, где они увидели экспонаты, рассказывающие о богатой истории Горьковской магистрали. 

По завершению экскурсии детям вручили новогодние подарки.

"Сегодня Алексей и Тимур узнали много нового, получили драгоценный опыт, который, возможно, поможет определиться и с будущей профессией. Всегда поддерживаю такие акции, участвую в них. Если в наших силах осуществить чью-то заветную детскую мечту, то это нужно непременно делать. Дети – наше будущее!", - сказал Анатолий Лесун. 

Также депутат Госдумы Анатолий Лесун исполнит желания прокатиться в кабине машиниста еще двух детей: 7-летнего Тимофея Жарикова из Нижнего Новгорода и 11-летнего жителя Дзержинска Ивана Катрушенко. 

Напомним, в Нижегородской области проходит Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний". Ёе цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. По традиции в регионе в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Организаторы акции – президентская платформа "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи и волонтерское движение "Мы вместе".

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Теги:
Дети Единая Россия Новый год
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