Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
13 января 2023 15:34  [93] Сорок активистов Молодежного совета АПЗ отмечены руководством предприятия за успехи в 2022 году
13 января 2023 15:21  [106] Более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году
13 января 2023 14:56  [114] Федеральные бюджетные кредиты составили около 70% госдолга Нижегородской области в 2022 году
13 января 2023 12:34  [126] "Единая Россия": Темпы социальной догазификации сохранятся
13 января 2023 11:42  [137] Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%
12 января 2023 11:08  [204] Клиенты "ТНС энерго НН" выбирали экологичные счета в 2022 году
11 января 2023 14:47  [322] Почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году
10 января 2023 13:28  [284] Четыре десятка предприятий АПК Нижегородской области приняли участие в проекте "Иннагро"
10 января 2023 12:45  [371] "Т Плюс" увеличит инвестиции в модернизацию теплосетей Дзержинска на 1,3 млрд рублей при содействии Фонда ЖКХ
09 января 2023 17:06  [481] Экологические требования к госзакупкам вступили в силу в России
Экономика

Сорок активистов Молодежного совета АПЗ отмечены руководством предприятия за успехи в 2022 году

13 января 2023 15:34  [93] Экономика
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Сорок активистов Молодежного совета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" отмечены руководством предприятия за успешную работу в 2022 году.

Члены Молодежного совета участвовали во всевозможных мероприятиях, посвященных 65-летию предприятия, занимались волонтерской работой, а также реализовывали собственные проекты. Руководство АПЗ наградило ребят памятными подарками на предновогодней молодежной конференции в конце декабря.

"События, в которых участвовали молодые заводчане, ценны не только для предприятия, но и для всего города. Наше волонтерское движение выделяется и среди предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и Концерна "Алмаз – Антей". Радует ваш бескорыстный подход. Личное время, которое можно потратить на домашние и семейные дела, вы посвящаете заводским мероприятиям. Количество сотрудников на АПЗ увеличивается большими темпами, продолжит расти и в 2023 году. Уверен, среди новых работников будет много тех, кто станет активным членом Молодежного совета", - отметил гендиректор АПЗ Андрей Капустин. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph