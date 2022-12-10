Сорок активистов Молодежного совета АПЗ отмечены руководством предприятия за успехи в 2022 году Экономика

Фото: Александр Барыкин

Сорок активистов Молодежного совета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" отмечены руководством предприятия за успешную работу в 2022 году.

Члены Молодежного совета участвовали во всевозможных мероприятиях, посвященных 65-летию предприятия, занимались волонтерской работой, а также реализовывали собственные проекты. Руководство АПЗ наградило ребят памятными подарками на предновогодней молодежной конференции в конце декабря.

"События, в которых участвовали молодые заводчане, ценны не только для предприятия, но и для всего города. Наше волонтерское движение выделяется и среди предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и Концерна "Алмаз – Антей". Радует ваш бескорыстный подход. Личное время, которое можно потратить на домашние и семейные дела, вы посвящаете заводским мероприятиям. Количество сотрудников на АПЗ увеличивается большими темпами, продолжит расти и в 2023 году. Уверен, среди новых работников будет много тех, кто станет активным членом Молодежного совета", - отметил гендиректор АПЗ Андрей Капустин.