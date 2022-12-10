Дума Дзержинска поздравила журналистов города с Днем печати Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева, руководители депутатских объединений "Единая Россия" и "КПРФ" Виктор Романов и Александр Терентьев встретились с представителями редакций телекомпании "Дзержинск", газеты "Репортер и время", сетевого издания "Дзержинское время", информационного центра "Дзержинские ведомости", и представителем блогосферы - блогером Алексеем Алексеевым.

"Роль вашей работы в сегодняшнее время перемен трудно переоценить. Мы, жители города, очень ценим вас за опору на факты, за самоотдачу, с которой вы работаете", - сказала Виктория Николаева.

За многолетнее сотрудничество с городской Думой и освещение ее работы журналистам Ирине Травкиной (газета "Дзержинские ведомости"), Наталье Кулаковой и оператору Сергею Исаеву (ТК "Дзержинск") были вручены Благодарственные письма.

Участники встречи поговорили о том, каким нужно быть изданию, телеканалу, паблику сегодня, чтобы оставаться интересным для аудитории. Также речь шла об ответственности информационных источников за контент, форматах взаимодействия городской Думы с представителями СМИ, о планах на предстоящий год.