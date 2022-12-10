Дорожники отремонтировали участок на улице Ларина "холодным асфальтом" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорожные рабочие отремонтировали 120 кв. метров дороги на улице Ларина Нижнего Новгорода "холодным асфальтом". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, технический процесс укладки "холодного асфальта" применялся в январе, даже несмотря на низкие температуры и осадки.

"Сначала на деформированном участке вырезают квадрат старого асфальта, затем дорожные службы приступают к пролитию и нагреванию битума горелкой. Следующий этап – укладка холодного асфальта и его последующее нагревание. После ремонтируемый участок проходят виброплитой для уплотнения нового покрытия и обрабатывают все швы битумом", - подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировано в Сормовском районе в 2022 году. Нижегородская область третий год подряд становится одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД.