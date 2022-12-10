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Общество

Давид Мелик-Гусейнов поручил пересмотреть расписание работы дежурных стационаров Нижнего Новгорода

13 января 2023 18:54  [81] Общество

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поручил пересмотреть расписание работы дежурных стационаров Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

Как подчеркнул глава нижегородского Минздрава, дежурство стационаров необходимо организовать таким образом, чтобы не разрывать виды медицинской помощи между собой и не тратить ресурсы скорой медицинской помощи на дополнительные перевозки.

"Во время ковидных волн, статус дежурного стационара пересматривался почти каждый день, так как приходилось перепрофилировать больницы под приём пациентов с инфекцией. Сейчас в относительно спокойное время в расписании дежурств стационаров надо найти максимальную эргономию. Пациент должен получить медицинскую помощь преимущественно в одном месте (без переводов в другие стационары)", - написал Давид Мелик-Гусейнов. 

Он отметил, что данная задача является непростой.

"Многие годы отрасль жила в режиме привычного расписания работы наших стационаров. Исходя из этой привычки, складывались традиционные маршруты госпитализации", - подчеркнул глава Минздрава региона.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье
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