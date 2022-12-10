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Общество

Дополнительные места для учащихся будут созданы в "Школе 800" по поручению Глеба Никитина

13 января 2023 20:54  [52] Общество

Дополнительные места в нижегородской "Школе 800" будут созданы по поручению губернатора Глеба Никитина.

Как рассказал глава региона в своем тг-канале, соответствующая задача уже поставлена Марку Сартану и команде "Школы 800".

Речь идет о детях, которые учатся во 2-4 классах школ № 22 и 103, живут рядом с корпусом и при этом хотят учиться в "Школе 800".

"Также поручил создать дополнительные места к следующему учебному году (2023/2024) для первоклассников из домов, расположенных рядом с корпусом "Школы 800" в Верхних Печерах, и для ребят из 22-й и 103-й школ, которые пойдут во 2-й класс", - добавил губернатор. 

Предполагается заключение соответствующего соглашения между региональным Минобром, администрацией города и "Школой 800". Также глава региона отметил, что диалог с родительским сообществом будет продолжен.

Напомним, что приём учеников стартует в нижегородской "Школе 800" 16 января. Ранее "Школа 800" в Нижнем Новгороде получила лицензию на ведение образовательной деятельности.

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Теги:
Глеб Никитин Школа 800
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