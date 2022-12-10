Спецавтомобиль "ГАЗель" подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей

Специальный автомобиль "ГАЗель" для инвалидов-колясочников подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Автомобиль, который соответствует всем требованиям для перевозки детей с ограниченными возможностями, приобрело министерство социальной политики региона специально по случаю 55-летия учреждения.
Ключи от автомобиля руководству учреждения передала министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева. Она отметила, что такой автомобиль крайне необходим заведению, где проживают дети с ограниченными возможностями, и которые должны вести активный образ жизни. "Дети должны ходить в кино, школу, пользоваться спортивной инфраструктурой, именно поэтому мы и приобрели в подарок учреждению такой адаптированный автомобиль", - заключила Наталья Исаева.
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