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Общество

Спецавтомобиль "ГАЗель" подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей

14 января 2023 10:37  [47] Общество

Специальный автомобиль "ГАЗель" для инвалидов-колясочников подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Автомобиль, который соответствует всем требованиям для перевозки детей с ограниченными возможностями, приобрело министерство социальной политики региона специально по случаю 55-летия учреждения.

Ключи от автомобиля руководству учреждения передала министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева. Она отметила, что такой автомобиль крайне необходим заведению, где проживают дети с ограниченными возможностями, и которые должны вести активный образ жизни. "Дети должны ходить в кино, школу, пользоваться спортивной инфраструктурой, именно поэтому мы и приобрели в подарок учреждению такой адаптированный автомобиль", - заключила Наталья Исаева.

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Теги:
Дети Социальная сфера Транспорт
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