Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2023 11:49  [92] Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей
13 января 2023 18:14  [319] Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с проникшим в дзержинскую школу мужчиной
13 января 2023 17:57  [446] Оползень сошел около поселка Новинки 13 января
13 января 2023 12:20  [247] Пенсионерка из Дзержинска лишилась более 5,5 млн рублей, доверившись иностранному другу по переписке
13 января 2023 10:40  [363] Тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце
12 января 2023 19:32  [411] Проникший в дзержинскую школу мужчина арестован на 5 суток
12 января 2023 17:54  [539] Мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом
12 января 2023 16:45  [254] Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково
12 января 2023 16:33  [297] Пожар в "Доме Котельникова" полностью ликвидирован
12 января 2023 15:38  [357] Неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска и приставал к ученикам
Происшествия

Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

14 января 2023 11:49  [92] Происшествия

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода перевела мошенникам 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в течение месяца ей звонили неизвестные, которые обещали выплатить компенсацию за причиненный ущерб ее инвестициям. В итоге они убедили нижегородку, что ее средства пострадали от наложенных санкций, и чтобы решить вопрос необходимо выполнить некоторое количество финансовых операций.

Женщина оформила несколько кредитов, перевела их на свою банковскую карту, а затем уже на номера, которые продиктовали ей злоумышленники. Лишь после того, когда женщина поняла, что не получит ни компенсации, ни обратно своих денег, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph