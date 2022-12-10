Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода перевела мошенникам 1,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в течение месяца ей звонили неизвестные, которые обещали выплатить компенсацию за причиненный ущерб ее инвестициям. В итоге они убедили нижегородку, что ее средства пострадали от наложенных санкций, и чтобы решить вопрос необходимо выполнить некоторое количество финансовых операций.
Женщина оформила несколько кредитов, перевела их на свою банковскую карту, а затем уже на номера, которые продиктовали ей злоумышленники. Лишь после того, когда женщина поняла, что не получит ни компенсации, ни обратно своих денег, она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
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